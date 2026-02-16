مقتل فلسطيني بنيران الاحتلال في قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

قتل فلسطيني اليوم الإثنين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن الاحتلال قصف بالمدفعية حي الشجاعية ما أدى إلى مقتل فلسطيني.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة خان يونس، ووسط مدينة رفح جنوبي القطاع، واستهدفت آلياته العسكرية بنيران كثيفة مخيّم جباليا شمال القطاع، فيما أطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها باتجاه بحر مدينة غزة.

وقتل أربعة فلسطينيين، أمس الأحد، جراء اعتداءات الاحتلال على بيت لاهيا شمال القطاع ومناطق وسطه.

ومنذ بدء الاحتلال حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول 2023 قتل وأصيب أكثر من 243 ألف فلسطيني، فضلاً عن الدمار الهائل في القطاع وتحويله إلى منطقة غير صالحة للحياة.