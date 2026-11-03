الانتهاء من تأهيل قناة ري في ريف دير الزور تروي نحو 6000 دونم

دير الزور-سانا
استكملت منظمة “أوكسفام”، بإشراف مديرية الزراعة في دير الزور، أعمال إعادة تأهيل قناة الري في قرية حوايج ذياب بريف المحافظة الغربي، ما يسهم في تحسين ري نحو 6000 دونم من الأراضي الزراعية، والحد من هدر المياه ودعم النشاط الزراعي في المنطقة.
وأوضح رئيس الجمعية الزراعية في حوايج ذياب أحمد صالح حسين، لـ سانا اليوم الإثنين، أن القناة كانت تعاني من التهالك والتسربات بسبب طبيعتها الترابية، ما أدى إلى هدر المياه وارتفاع تكاليف الري، مشيراً إلى أن إعادة تأهيلها أسهمت في خفض تكاليف المزارعين بنحو 30 بالمئة، وتنظيم توزيع المياه عبر تركيب قساطل نظامية بدلاً من نقاط التوزيع العشوائية.
ولفت إلى الحاجة لتوفير منظومة طاقة شمسية لتشغيل آليات الري، في ظل ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، معرباً عن أمله في تقديم الدعم للمزارعين بالبذار والأسمدة.
وبيّن رئيس دائرة التعاون الدولي نواف شيخ عطية، خلال زيارة ميدانية للاطلاع على أعمال التأهيل، أن القناة جرى تبطينها بالبيتون بطول 1250 متراً، بعد أن كانت تتسبب برشح المياه وغمر الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة.
وأشار إلى أن أعمال التأهيل أسهمت في الحد من رشح المياه، واختصار الوقت اللازم لإيصالها إلى نقاط التوزيع، ما يضمن سقاية نحو 6000 دونم من الأراضي الزراعية، يستفيد منها قرابة 1000 مزارع.
وكانت منظمة “أوكسفام” قد باشرت أعمال صيانة وتأهيل القناة في تشرين الأول 2026، لتحسين واقع مياه الري في المنطقة، والحد من خسائر المياه الناجمة عن التسربات.
وتعمل منظمة “أوكسفام” البريطانية في سوريا منذ عام 2013، بالشراكة مع جهات محلية، على تنفيذ برامج إنسانية وتنموية، تشمل تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتغطي أنشطتها عدداً من المحافظات.