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الانتهاء من تأهيل قناة ري في ريف دير الزور تروي نحو 6000 دونم

01 1 2 الانتهاء من تأهيل قناة ري في ريف دير الزور تروي نحو 6000 دونم
تأهيل قناة الري في قرية حوايج ذياب-دير الزور-سانا

دير الزور-سانا‏

استكملت منظمة “أوكسفام”، بإشراف مديرية الزراعة في دير الزور، أعمال ‏إعادة تأهيل قناة الري في قرية حوايج ذياب بريف المحافظة الغربي، ما ‏يسهم في تحسين ري نحو 6000 دونم من الأراضي الزراعية، والحد من ‏هدر المياه ودعم النشاط الزراعي في المنطقة.‏

وأوضح رئيس الجمعية الزراعية في حوايج ذياب أحمد صالح حسين، لـ ‏سانا اليوم الإثنين، أن القناة كانت تعاني من التهالك والتسربات بسبب ‏طبيعتها الترابية، ما أدى إلى هدر المياه وارتفاع تكاليف الري، مشيراً إلى ‏أن إعادة تأهيلها أسهمت في خفض تكاليف المزارعين بنحو 30 بالمئة، ‏وتنظيم توزيع المياه عبر تركيب قساطل نظامية بدلاً من نقاط التوزيع ‏العشوائية.‏

ولفت إلى الحاجة لتوفير منظومة طاقة شمسية لتشغيل آليات الري، في ظل ‏ارتفاع أسعار المحروقات والكهرباء، معرباً عن أمله في تقديم الدعم ‏للمزارعين بالبذار والأسمدة.‏

01 2 2 الانتهاء من تأهيل قناة ري في ريف دير الزور تروي نحو 6000 دونم

وبيّن رئيس دائرة التعاون الدولي نواف شيخ عطية، خلال زيارة ميدانية ‏للاطلاع على أعمال التأهيل، أن القناة جرى تبطينها بالبيتون بطول 1250 ‏متراً، بعد أن كانت تتسبب برشح المياه وغمر الأراضي الزراعية والمنازل ‏المجاورة.‏

وأشار إلى أن أعمال التأهيل أسهمت في الحد من رشح المياه، واختصار ‏الوقت اللازم لإيصالها إلى نقاط التوزيع، ما يضمن سقاية نحو 6000 دونم ‏من الأراضي الزراعية، يستفيد منها قرابة 1000 مزارع.‏

وكانت منظمة “أوكسفام” قد باشرت أعمال صيانة وتأهيل القناة في تشرين ‏الأول 2026، لتحسين واقع مياه الري في المنطقة، والحد من خسائر المياه ‏الناجمة عن التسربات.‏

وتعمل منظمة “أوكسفام” البريطانية في سوريا منذ عام 2013، بالشراكة مع ‏جهات محلية، على تنفيذ برامج إنسانية وتنموية، تشمل تأهيل شبكات المياه ‏والصرف الصحي، وتغطي أنشطتها عدداً من المحافظات.‏

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