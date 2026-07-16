عباس يبحث مع الأمين العام لجامعة الدول العربية تعزيز التنسيق ودعم القضية الفلسطينية

عمان-سانا

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، في العاصمة الأردنية عمان اليوم الخميس، تعزيز التنسيق والتعاون بين فلسطين وجامعة الدول العربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أنه جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية، والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة، بما يسهم في حشد الدعم العربي والدولي للقضية الفلسطينية.

كما بحث الجانبان مواجهة التحديات التي تستهدف الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإدخال المساعدات وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع، بالإضافة إلى وقف التوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.

ونوه عباس بدور جامعة الدول العربية في دعم القضية الفلسطينية، وجهود الدول العربية الشقيقة في إسناد حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

في حين أكد فهمي استمرار دعم الجامعة الكامل لدولة فلسطين وقيادتها، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الراهنة، ومواصلة العمل مع الدول العربية والمجتمع الدولي، لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت يوم الأربعاء الماضي الأمين العام للجامعة نبيل فهمي من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي زيارة كانت مقررة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، واللقاء بالرئيس محمود عباس في رام الله.