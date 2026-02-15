غوتيريش يدعو لاستلهام رسالة شهر رمضان من أجل عالم أكثر إنصافاً

نيويورك-سانا

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى استلهام الرسالة التي يحملها شهر رمضان المبارك برأب الصدوع “ومد يد العون وإعطاء الأمل لمن يكابدون الويلات وحماية حقوق الإنسان وصون كرامته”.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة، عن غوتيريش قوله في رسالته السنوية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك: إن هذا الشهر “يمثل للمسلمين حول العالم فترة مقدسة للتأمل والصلاة، ويمثل أيضاً رؤية نبيلة للأمل والسلام.. بيد أن هذه الرؤية ما زالت بعيدة المنال بالنسبة لأعداد غفيرة من أبناء أسرتنا البشرية، فمن أفغانستان إلى اليمن، ومن غزة إلى السودان وسائر الأنحاء، يعاني الناس من أهوال النزاع والجوع والنزوح والتمييز وغير ذلك من الصعاب”.

وأنهى غوتيريش رسالته بالقول: “فلعلّ هذا الشهر الفضيل يلهمنا للعمل معاً من أجل بناء عالم أكثر سلاماً وسخاءً وعدلاً للناس كافة”.