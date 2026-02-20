فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة الأولى من رمضان بمخيم البريج ومخيم للنازحين شمال مدينة غزة

قائمة الصور 1/10
حظر تجول في أحياء حمص الجنوبية مع انتشار أمني واسع لاحتواء التوتر بعد جريمة قتل رجل وزوجته
جولة لدائرة الرقابة الدوائية في مديرية صحة إدلب على معمل ريفا فارما للصناعات الدوائية بريف المحافظة
فرق الدفاع المدني تتمكن من إجلاء أهالي منزلين حاصرتهما المياه بعد فيضان نهر الكبير الجنوبي
تقرير أممي: أكثر من 33 ألف امرأة وفتاة قُتلن في غزة خلال عامين
فوز حزب رئيس وزراء كوسوفو المنتهية ولايته بالانتخابات البرلمانية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك