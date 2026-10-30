تصاعد المواجهات الروسية الأوكرانية بين هجمات المسيّرات والضغوط السياسية

كييف-موسكو-سانا



تواصلت المواجهات بين روسيا وأوكرانيا على أكثر من جبهة، مع تصاعد الهجمات بالطائرات المسيّرة وتبادل الضربات ضد أهداف عسكرية وبنى تحتية خلفت قتلى ومصابين، في وقت برزت فيه مؤشرات سياسية جديدة تتعلق بمسار الحرب وإمكانية استئناف المفاوضات بين الجانبين.

هجوم على شمال أوكرانيا

وأعلنت السلطات الأوكرانية في بيان نقلته وكالة أوكرإنفورم اليوم الجمعة، مقتل فتاتين تبلغان من العمر 15 عاماً وإصابة 23 شخصاً جراء هجوم بطائرة مسيّرة استهدف وسط مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا الليلة الماضية.



وأفاد مسؤولون محليون بأن الهجوم ألحق أضراراً بالمحال التجارية، وأدى إلى احتراق عدد من المركبات، فيما واصلت فرق الطوارئ تقييم حجم الخسائر.

استهداف منشآت عسكرية روسية في منطقة بريانسك‏

في المقابل، أعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية تنفيذ هجمات استهدفت منشآت عسكرية روسية في منطقة بريانسك، شملت مواقع لتخزين الطائرات المسيّرة ومستودعات للوقود ومحطات رادار ونقاط تحكم بالطائرات من دون طيار، مؤكدة أن هذه العمليات تهدف إلى الحد من قدرات موسكو الهجومية.



من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة في بيان نقلته وكالة سبوتنيك: إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت أكثر من ألف طائرة مسيّرة أوكرانية خلال يوم واحد فوق عدة مناطق روسية، مشيرة إلى استمرار عمليات التصدي للهجمات الجوية الأوكرانية.



وفي تطور آخر، كشفت تقارير إعلامية غربية أن كييف أوقفت مؤقتاً هجماتها على مصافي النفط الروسية، في خطوة ربطتها بضغوط أمريكية وبمساعٍ لمنع مزيد من التصعيد في قطاع الطاقة.



وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية، المستمرة منذ شباط 2022، تصعيداً متواصلاً في استخدام الطائرات المسيّرة والهجمات بعيدة المدى ضد البنية التحتية والأهداف العسكرية لدى الجانبين.



ومع تعثر المساعي الدبلوماسية، باتت الضربات الجوية وحرب الاستنزاف إحدى السمات الرئيسية للصراع، بالتوازي مع محاولات دولية لإبقاء قنوات التفاوض مفتوحة والحد من اتساع رقعة المواجهة.