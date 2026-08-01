الجيش الأمريكي يحوّل مسار 30 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

Untitled 1 الجيش الأمريكي يحوّل مسار 30 سفينة منذ بدء الحصار البحري على إيران

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأمريكي اليوم الجمعة تحويل مسار 30 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان على منصة “إكس”: جرى حتى اليوم 31 تموز تغيير مسار 30 سفينة تجارية لضمان عدم خرقها لقرارات الحصار المفروضة على إيران، إضافة لتعطيل سفينتين، وتنفيذ عمليات صعود وتفتيش على متن سفينتين أخريين.

وأشارت القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي سمح بمرور نحو 30 سفينة تجارية عبر منطقة الحصار، لنقل مساعدات إنسانية.

وكان الجيش الأمريكي، استأنف في الخامس عشر من شهر تموز الحالي، حصاره البحري للموانئ الإيرانية، رداً على الاعتداءات الإيرانية المستمرة على الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

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