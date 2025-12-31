أردوغان: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال غير شرعي ولا يمكن قبوله

إسطنبول-سانا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفضه وتنديده بقرار إسرائيل الاعتراف بـأرض الصومال مؤكداً أن هذا الاعتراف غير شرعي ولا يمكن قبوله.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوغان، قوله في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في إسطنبول اليوم: إن الحفاظ على وحدة الصومال وسلامته في جميع الظروف يمثل أولوية قصوى بالنسبة لتركيا، منبهاً إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى إلى جر القرن الإفريقي نحو عدم الاستقرار بعد اعتداءاتها الدموية على دول المنطقة.

وأكد أردوغان أن تركيا ستواصل بحزم دعم وحدة أراضي الصومال ووحدته السياسية والوقوف إلى جانب الشعب الصومالي.

بدوره أكد الرئيس الصومالي استحالة القبول بموقف رئيس الوزراء الإسرائيلي العدائي ضد وحدة أراضي الصومال وشدد على أن هذا الموقف العدائي الإسرائيلي يعد انتهاكاً للقانون الدولي، وللميثاق التأسيسي للأمم المتحدة، فضلاً عن انتهاكه لجميع مبادئ الدبلوماسية والاتفاقيات التي قامت عليها منظمة الاتحاد الإفريقي”.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن في السادس والعشرين من كانون الأول الجاري اعترافاً متبادلاً مع إقليم أرض الصومال، ليصبح الوحيد في العالم الذي أقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الانفصال من طرف واحد عام 1991، ولقي هذا الاعتراف تنديداً واسعاً عربياً ودولياً وتأكيداً على الحرص على وحدة وسيادة الأراضي الصومالية.