الدفاعات الإماراتية تعترض 11 صاروخاً باليستياً و123 طائرة مسيرة إيرانية

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية اعترضت 11صاروخاً باليستياً، و123 طائرة مسيرة إيرانية.

وقالت الوزارة في بيان: إن الدفاعات الجوية اعترضت 11 صاروخاً باليستياً، و123 طائرة مسيرة، فيما وقع صاروخ واحد داخل أراضي الدولة دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وأوضحت الوزارة أنه منذ بدء الاعتداء الإيراني، تم رصد 186 صاروخاً باليستياً، دمر منها 172 صاروخاً، فيما سقط 13 منها في مياه البحر، وصاروخ واحد سقط على أراضي الدولة، كما جرى رصد 812 مسيرة إيرانية، واعتراض 755 مسيرة، وقعت 57 منها داخل أراضي الدولة، كما تم رصد وتدمير 8 صواريخ جوالة.

وأضافت: إن الاعتداءات أسفرت عن 3 حالات وفاة، بالإضافة إلى أضرار جانبية، مؤكدةً أن الأصوات المسموعة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات الاعتداء، معتبرةً أنه عدوان سافر وانتهاك صارخ للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، مؤكدةً أن الدولة تحتفظ بحقها الكامل في الرد، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وشددت الوزارة على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة واستقرارها.

وتواصل إيران منذ السبت الماضي شن اعتداءات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بالمنطقة من بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا، وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، وذلك في اعقاب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.