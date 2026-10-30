بوليتيكو: البنتاغون يدرس خفض طلب ترامب للميزانية العسكرية 400 مليار دولار

واشنطن-سانا‏

تستعد وزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون” لخفض الميزانية العسكرية التي يطالب بها ‏الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنحو 400 مليار دولار، في ظل تزايد المؤشرات على ‏صعوبة تمرير الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار عبر الكونغرس، وفق ما نقل موقع ‌‏”بوليتيكو” الأمريكي.‏

وقال الموقع: إن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية ولجان الإنفاق في الكونغرس ‏يعملون على إعداد ميزانية دفاعية تقل عن المبلغ الذي تطالب به الإدارة، مشيراً إلى ‏أنها قد تصل إلى نحو 1.1 تريليون دولار، وذلك استناداً إلى إفادات مسؤول في ‏قطاع الدفاع ومسؤولين سابقين ومصدر مطلع على الملف.‏

صعوبات في الكونغرس

وأشار بوليتيكو إلى أن هذه التحركات تأتي رغم ضغوط الإدارة الأمريكية لتمرير أكبر ‏زيادة في الإنفاق العسكري بتاريخ البلاد، بهدف تحديث ترسانات الأسلحة وتمويل ‏مشاريع عسكرية واسعة، من بينها إنشاء درع صاروخي واسع النطاق وبناء أسطول ‏من السفن الحربية العاملة بالطاقة النووية.‏

وكانت الإدارة ربطت تمرير الزيادة في الميزانية بآلية تشريعية تُعرف باسم “المصالحة”، ‏تتيح للجمهوريين إضافة نحو 350 مليار دولار إلى الميزانية الدفاعية الأساسية البالغة ‌‏1.15 تريليون دولار، دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين.‏

خلافات داخل الحزب الجمهوري

وبحسب “بوليتيكو”، يدرس مخططو البنتاغون حالياً البرامج الدفاعية التي ينبغي منحها ‏الأولوية في حال عدم الحصول على التمويل المطلوب، في وقت تتزايد فيه الخلافات ‏داخل الحزب الجمهوري بشأن الإنفاق والسياسة الخارجية.‏

وأشار إلى أن كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يملكون الأصوات الكافية لتمرير ‏حزمة الإنفاق عبر آلية المصالحة، فيما هدد نواب جمهوريون في مجلس النواب ‏بحجب أصواتهم، احتجاجاً على طريقة تعامل الإدارة مع السياسة الخارجية وعدم ‏تخصيص المزيد من الأموال للجيش.‏

ومن المقرر أن يعود المشرعون إلى واشنطن الشهر المقبل، حيث ستكون أمامهم فترة ‏تشريعية تقل عن خمسة أسابيع لإنجاز عدد من الملفات قبل نهاية العام، وسط ترقب ‏لنتائج انتخابات التجديد النصفي، واحتمال أن يؤدي فقدان الجمهوريين أغلبيتهم في ‏أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما إلى تضييق هامش تحركهم لتمرير أولوياتهم ‏التشريعية.‏