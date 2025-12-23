ترامب يكشف عن طراز سفن حربية جديد يحمل اسمه

واشنطن-سانا

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن طراز جديد من السفن الحربية، أطلق عليها اسم “ترامب”، والتي وصفها بأنها ستكون سفناً قتالية “متفوقة” لتحل محل الأسطول الأمريكي “القديم والمتهالك”.

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن ترامب قوله: “ستساعد في الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكي، وإنعاش صناعة بناء السفن الأمريكية، وبث الرعب في قلوب أعداء أمريكا في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح الرئيس الأمريكي، أن السفن الجديدة، مجهزة بـ”أسلحة وصواريخ على أعلى مستوى”، وأسلحة فرط صوتية، ومدافع كهرومغناطيسية، وصواريخ كروز، الأكثر تطوراً في العالم، وستكون الأكبر على الإطلاق”، لافتاً إلى أن وزن كل منها سيتراوح بين 30,000 و40,000 طن، وسيتم بناؤها في الولايات المتحدة.

وقال: “ستكون هذه البوارج مُدارة بشكل كبير بالذكاء الاصطناعي، ونتوقع أن تكون هذه السفن باكورة فئة جديدة كلياً من السفن التي سيتم إنتاجها في السنوات القادمة”، مبيناً أن البحرية ستبني في البداية سفينتين من “فئة ترامب”، على أن يتبعهما سريعاً 8 سفن أخرى.

كما أعلن ترامب أنه سيعمل على تحديث حاملات الطائرات كجزء من مشروع “الأسطول الذهبي” لتحديث البحرية الأمريكية.