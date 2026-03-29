السعودية والكويت تتصديان لمسيرات معادية

الرياض والكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد، أن قواتها ومنظومات دفاعها الجوي دمرت مسيرات معادية في أجواء البلاد.

ونقلت وكالة واس السعودية عن المتحدث باسم الوزارة اللواء الركن تركي المالكي قوله: إنه “تم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية”.

إلى ذلك أعلن المتحدث باسم الحرس الوطني في الكويت العميد جدعان فاضل أن “قوة الواجب” أسقطت 4 طائرات مسيّرة في المواقع التي تتولى تأمينها.

وأكد المتحدث أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية، والتصدي لأي تهديدات محتملة.

وتشهد دول الخليج، ودول أخرى في المنطقة يومياً، اعتداءات إيرانية بالمسيّرات والصواريخ الباليستية، وذلك منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.