الأمم المتحدة تخصص 10 ملايين دولار لمواجهة انعدام الأمن الغذائي في اليمن

نيويورك-سانا

خصص نائب منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، إندريكا راتوات مبلغ 10 ملايين دولار من الصندوق الأممي المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ، لمواجهة تفاقم انعدام الأمن الغذائي في اليمن.

وذكرت الأمم المتحدة على موقعها الرسمي اليوم الخميس، أن التمويل الجديد سيمكن وكالات الأمم المتحدة وشركاءها من تسريع وتيرة تقديم المساعدات الطارئة، وعلاج سوء التغذية الحاد لدى الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات، إضافة إلى توفير الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والمياه والصرف الصحي.

وأكدت الأمم المتحدة، أن هذا التحرك يأتي في ظل مواجهة أكثر من 18 مليون شخص، أي ما يزيد على نصف السكان، انعداماً حاداً في الأمن الغذائي ضمن المرحلة الثالثة من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، من بينهم أكثر من 5.5 ملايين شخص يُخشى وجودهم في حالة طوارئ ضمن المرحلة الرابعة، وذلك استناداً إلى أحدث البيانات المتاحة على مستوى البلاد.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، حذر في بيان نشره في شهر نيسان الماضي من أن اليمن دخل نقطة تحول حرجة، حيث يحتاج ملايين السكان إلى المساعدة الإنسانية والحماية، موضحاً أن شركاء العمل الإنساني أجبروا على تقليص الدعم المنقذ للحياة في اليمن بسبب الاحتياجات المتزايدة، والتخفيضات الكبيرة في التمويل، وتراجع فرص الوصول إلى المحتاجين.