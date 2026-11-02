السورية للاتصالات تبدأ بتنفيذ مشروع «برق نت» في حي النصر بحماة

حماة-سانا

بدأ فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة حماة، تنفيذ أعمال تمديد شبكة الألياف الضوئية ضمن مشروع الإنترنت الضوئي السريع «برق نت»، لتخديم حي النصر بمركز المدينة بهدف تحسين جودة شبكة الإنترنت والاتصالات.

وأوضحت مديرة فرع الشركة السورية للاتصالات بحماة المهندسة ربى ذكور في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن الفرع نفذ أولى خطوات مشروع برق نت لمد الألياف الضوئية عوضاً عن الألياف النحاسية المتهالكة، مبينة أن عدد المشتركين المستفيدين من المشروع في حي النصر يصل إلى نحو خمسة آلاف مشترك.

ولفتت ذكور إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم خدمة إنترنت فائقة السرعة ومستقرة تصل إلى 1 غيغابايت في الثانية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، مشيرةً إلى أنه سيتم قريباً البدء بتنفيذ ثلاثة مشاريع إضافية في مناطق أخرى من مدينة حماة، تمهيداً للانتقال لاحقاً إلى مناطق الريف.

وكانت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات أعلنت في حزيران 2025، إطلاق مشروع ‏”برق نت” لإيصال شبكة الألياف الضوئية بتقنية (‏FTTH‏)‏ مباشرة إلى المنازل ‏والمكاتب في مختلف المناطق السورية، ضمن خطة وطنية لتطوير البنية التحتية ‏الرقمية،

تستهدف ربط 85 بالمئة من المنازل والمؤسسات بالشبكة خلال عامين.‏