المخرج ثائر موسى يعود إلى دمشق بعد 14 عاماً لعرض فيلمه الروائي مزار الصمت

دمشق-سانا

بعد غياب استمر 14 عاماً، يعود المخرج السينمائي السوري ثائر موسى إلى أرض الوطن، حاملاً معه فيلمه الروائي الطويل “مزار الصمت”، ليلتقي الجمهور السوري في عرض خاص تستضيفه دار الأوبرا بدمشق في الـ16 من تشرين الثاني الجاري، في محطة ينتظرها المخرج بوصفها لحظة طالما تطلع إليها.

ويدور فيلم “مزار الصمت” حول المعاناة النفسية والإنسانية للمرأة السورية، حيث ينطلق بمشاهد تعذيب قاسية تُجسد تجربة الاعتقال في سجون النظام البائد، وتتفرع عنها قصة الفتاة “ليلى” التي تفقد القدرة على الكلام كمداً على شقيقها المعتقل، وتُجبر على تقديم تضحيات مؤلمة وقبول زواج صوري كأمل زائف لإنقاذه، ليتحول صمتها وصمودها تدريجياً من حالة عجز إلى رمز للاحتجاج والتسامي الروحي في وجه الظلم والانكسار.

العودة إلى الوطن ولقاء الجمهور السوري

في تصريح مكتوب عمّمه على وسائل الإعلام، وتلقت سانا نسخة منه اليوم الإثنين، قال المخرج ثائر موسى: “لم يكن خياري أبداً مغادرة سوريا، بل اضطرني إلى ذلك موقفي منذ اليوم الأول المؤيد للثورة والمناهض للنظام البائد، حيث غادرت دمشق في الربع الأخير من عام 2012، وها أنا أعود اليوم لأشهد أهم لحظة ينتظرها كل مخرج سينمائي، ألا وهي عرض فيلمه في وطنه وأمام جمهور بلاده”.

وأضاف: اضطررت إلى تصوير فيلم “مزار الصمت” خارج سوريا، التي كنت محروماً من دخولها، حيث وقع الاختيار على تونس، مشيراً إلى أن تنفيذ العمل هناك شكّل تحدياً كبيراً تمثل في خلق قرية سورية في بيئة مختلفة، وهو ما يعتقد أن فريق العمل وفق في إنجازه بدرجة كبيرة.

ثائر موسى.. حكاية منفى تطرق أبواب دمشق

تختزل السيرة الإبداعية للمخرج السوري ثائر موسى، خريج المعهد العالي للسينما بلودز البولندية، تجربة سينمائية ودرامية غنية تنقلت بين السينما والإنتاج التلفزيوني، فمنذ بداياته التي شهدت منع التلفزيون السوري لعرض فيلمه الوثائقي الأول عن المسرحي فواز الساجر ومغادرته نحو أوروبا للعمل في روما، تعاقبت محطاته الفنية بعد عودته لاحقاً لإخراج أعمال وثائقية وروائية بارزة، منها سلسلة “أعمدة النور” وفيلم “الغفران” والوثائقي الخاص بممدوح عدوان، إلى جانب فيلم “سفر الأجنحة”، ومسلسلات درامية منها “لورنس العرب” و”الهروب”.

ومع انطلاقة الثورة السورية عام 2011، غادر موسى مجدداً في العام التالي نتيجة موقفه الداعم لانتفاضة الشعب السوري ضد الاستبداد، ليواصل مشروعه الفني في الشتات محولاً تجربة المنفى إلى نتاج إبداعي يثمر اليوم عن فيلمه الروائي الطويل “مزار الصمت”.

ويقام العرض برعاية نقابة الفنانين، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة ودار الأوبرا، على أن تكون البطاقات مجانية، ويمكن للراغبين بالحضور الحصول عليها من شباك التذاكر في الدار.