اليابان تطالب واشنطن بضبط قواتها بعد توقيف جندي أمريكي آخر بارتكاب جرم في أوكيناوا

طوكيو-سانا

دعا وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الأثنين، الولايات المتحدة إلى تشديد الانضباط في صفوف قواتها الموجودة في اليابان، وذلك بعد توقيف أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول خلال فترة حظر تجول فُرضت عقب توقيف عسكري أمريكي آخر بتهمة القتل.

ونقلت وكالة الأنباء اليابانية “كيودو” عن كويزومي قوله للصحفيين: “طلبنا من الجانب الأمريكي فرض انضباط صارم على عناصره، وتنفيذ تدابير فاعلة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وضمان الالتزام الكامل بحظر التجول الليلي المرتبط بالتحقيقات الجارية في جريمة القتل، مضيفاً: “نريد منهم أن يتعاملوا مع الحادث بجدية”.

ووجّه الادعاء الياباني، في 26 تشرين الأول الفائت، تهمتي القتل والسرقة إلى جندي من مشاة البحرية للاشتباه في تورطه بمقتل امرأة في جزيرة أوكيناوا جنوب البلاد، ووفقاً للائحة الاتهام، قام المتهم البالغ من العمر 20 عاماً بخنق المرأة باستخدام سلك هاتف داخل فندق في الثالث من الشهر الماضي.

وأثارت الجريمة غضباً شعبياً عارماً وأعادت الجدل حول الوجود العسكري الأمريكي الكثيف هناك، ما دفع بالسلطات إلى فرض حظر تجول على القوات الأمريكية بالجزيرة لمدة 30 يوماً، إلى جانب منعهم من تناول الكحول ليومين مطلع الشهر.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 54 ألف عسكري في اليابان، يتمركز معظمهم في أوكيناوا، وشكلت الجرائم التي يرتكبها أفراد القوات الأمريكية مصدر توتر في العلاقات بين البلدين الحليفين الوثيقين في المجال الأمني.

وكان وزير الخارجية توشيميتسو موتيغي قد أعلن سابقاً، أن المسؤولين يراجعون قواعد السلوك المفروضة على العسكريين الأمريكيين خارج قواعدهم في اليابان، عقب جريمة القتل.

وتشمل القواعد الحالية، التي جرى تحديثها في عام 2024 عقب سلسلة من الاعتداءات الجنسية ارتكبها عسكريون أمريكيون في أوكيناوا، حظر تناول أفراد القوات الأمريكية الكحول في الأماكن العامة خارج القواعد بين الواحدة والخامسة صباحاً، أو ارتياد الحانات خلال تلك الساعات.