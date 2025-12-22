الصين تفرض تدابير مؤقتة لمكافحة الدعم على واردات الألبان الأوروبية

بكين-سانا

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الدعم على بعض منتجات الألبان المستوردة من الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، على شكل ودائع مؤقتة لرسوم تعويضية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن الوزارة قولها: إن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه المنتجات تتلقى دعماً أدى إلى أضرار جسيمة لصناعة الألبان المحلية في الصين، مع وجود علاقة سببية واضحة بين الدعم الأجنبي والأضرار التي لحقت بالقطاع المحلي.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات أُطلقت في الـ21 من آب 2024 بناء على طلب جمعية صناعة الألبان الصينية، وتمت وفق القوانين واللوائح الصينية وقواعد منظمة التجارة العالمية.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حماية الصناعات المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، بما يتماشى مع التزامات الصين الدولية في منظمة التجارة العالمية، وبهدف ضمان منافسة عادلة بين المنتجات المحلية والمستوردة.

وتعتبر الصين من أكبر أسواق استهلاك الألبان في العالم، وقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً متسارعاً في الإنتاج المحلي، في محاولة لدعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات.