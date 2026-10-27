باكستان تنضم إلى منظمة عالمية في الذكاء الاصطناعي تقودها الصين

إسلام آباد-سانا‏

أعلنت باكستان انضمامها إلى المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، ‏وهي مبادرة تقودها الصين وتهدف إلى تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي في هذا ‏المجال.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الثلاثاء عن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق ‏دار قوله، خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ: إن نحو 50 دولة انضمت إلى المنظمة، مشيراً ‏إلى أن بلاده وقّعت وثيقتها التأسيسية.‏

وأوضح دار، أن المقر الرئيسي للمنظمة سيكون في مدينة شنغهاي الصينية، ومن المتوقع ‏عقد أول اجتماع لمجلس إدارتها في منتصف كانون الأول المقبل.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنامي التعاون بين الصين وباكستان في مجال الذكاء ‏الاصطناعي، إلى جانب مجالات علمية واقتصادية وتقنية أخرى.‏

يشار إلى أن باكستان والصين وقعتا في 5 أيار الماضي 15 اتفاقية تعاون في مجالات ‏متعددة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.‏