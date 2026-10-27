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باكستان تنضم إلى منظمة عالمية في الذكاء الاصطناعي تقودها الصين

photo 2026 10 27 20 01 29 باكستان تنضم إلى منظمة عالمية في الذكاء الاصطناعي تقودها الصين
وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق ‏دار-وكالة الأنباء الباكستانية

إسلام آباد-سانا‏

أعلنت باكستان انضمامها إلى المنظمة العالمية للتعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، ‏وهي مبادرة تقودها الصين وتهدف إلى تعزيز الشفافية والانفتاح والتعاون الدولي في هذا ‏المجال.‏

ونقلت وكالة الأنباء الباكستانية اليوم الثلاثاء عن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق ‏دار قوله، خلال كلمة أمام مجلس الشيوخ: إن نحو 50 دولة انضمت إلى المنظمة، مشيراً ‏إلى أن بلاده وقّعت وثيقتها التأسيسية.‏

وأوضح دار، أن المقر الرئيسي للمنظمة سيكون في مدينة شنغهاي الصينية، ومن المتوقع ‏عقد أول اجتماع لمجلس إدارتها في منتصف كانون الأول المقبل.‏

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنامي التعاون بين الصين وباكستان في مجال الذكاء ‏الاصطناعي، إلى جانب مجالات علمية واقتصادية وتقنية أخرى.‏

يشار إلى أن باكستان والصين وقعتا في 5 أيار الماضي 15 اتفاقية تعاون في مجالات ‏متعددة، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.‏

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