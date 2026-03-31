وزير الخارجية البحريني يبحث مع ممثلة الاتحاد الأوروبي التطورات في المنطقة

المنامة-سانا

بحث وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، كايا كالاس، تطورات الأوضاع الإقليمية الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن الجانبين بحثا استمرار الاعتداءات الإيرانية على البحرين ودول مجلس التعاون، وما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي، وانعكاسات إغلاق إيران لمضيق هرمز على حرية الملاحة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأكد الجانبان على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين البحرين والاتحاد الأوروبي، في مختلف المجالات.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها البحرين، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران.