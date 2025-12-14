المسيرة التركية “بيرقدار أقينجي” تثبت كفاءتها في اختبار إطلاق ذخائر محلية

أنقرة-سانا

أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح قاجر عن نجاح المسيرة التركية “بيرقدار أقينجي” في إصابة هدف بدقة وتدميره خلال اختبارات إطلاق ذخائر محلية الصنع.

ونقلت وكالة الأناضول عن قاجر قوله في تدوينة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: ” إن شركة “بايكار” المطورة للمسيرة أجرت الاختبارات باستخدام ذخائر “بوزوق” و” قايي 30″ التي طورها معهد أبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التابع لـ “توبيتاك ساغه”.

وأكد قاجر أن “تركيا باتت أول دولة في العالم في تنوع الذخائر والطائرات المسيرة المسلحة”.

وكانت هيئة الصناعات الدفاعية التركية أعلنت الشهر الماضي عن نجاح تجربة إطلاق ذاتية لصاروخ الدفاع الجوي طويل المدى “سيبار”SİPER”.