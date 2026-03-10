استهداف مجمع صناعي في الإمارات بمسيّرات إيرانية ونشوب حريق فيه

أبو ظبي-سانا

أعلنت السلطات الإماراتية اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق في منطقة صناعية تضم منشآت للنفط والطاقة في العاصمة أبو ظبي، جراء استهدافها بمسيرات إيرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مكتب أبو ظبي الإعلامي قوله في بيان: “إن الجهات المختصة في إمارة أبو ظبي تتعامل مع نشوب حريق في إحدى المنشآت ضمن مجمع الرويس الصناعي، ناجم عن استهداف بالطائرات المسيرة، دون تسجيل إصابات حتى الآن”.

ولم توضح السلطات حتى الآن ما إذا كان الهجوم قد ألحق أضراراً بأي منشآت للطاقة في المجمع.

وبحسب المعلومات، أغلقت السلطات الإماراتية مصفاة الرويس كإجراء احترازي عقب استهداف المجمع.

وتواصل إيران شنَّ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة بينها الإمارات، ما أوقع ضحايا وألحق أضراراً مادية بالبنى التحتية، حيث يأتي ذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة بعد الهجمات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران منذ الـ28 من الشهر الماضي.