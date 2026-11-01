مسؤولون ألمان يتوعدون بعقوبات صارمة على المتورطين في أعمال الشغب ‏بفرانكفورت

برلين-سانا‏

توعد مسؤولون ألمان، اليوم الأحد، بفرض عقوبات صارمة على المتورطين في أعمال ‏الشغب والنهب التي شهدتها مدينة فرانكفورت، وأسفرت عن أضرار مادية في عدد من ‏المتاجر وإصابة نحو 100 شرطي، كما أشادوا بأداء قوات الأمن في احتواء ‏الاضطرابات ومنع امتدادها‎.‎

ونقلت صحيفة “إندبندنت” عن وزير داخلية ولاية هيسن رومان بوزيك قوله، خلال ‏مؤتمر صحفي: إن مثيري شغب ملثمين ألحقوا أضراراً بنحو 17 متجراً ومنشأة تجارية، ‏تعرض خمسة منها للنهب، مشيراً إلى أن الشرطة نشرت نحو 1300 عنصر للتعامل مع ‏الأحداث، وأصيب قرابة 100 منهم خلال المواجهات‎.‎

وأضاف بوزيك أن الشرطة اعتقلت 54 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 13 و29 عاماً، ‏موضحاً أن معظم المحتجزين يحملون الجنسية الألمانية، وأن معلومات الشرطة تشير إلى ‏مشاركة أعداد كبيرة من المهاجرين في الاضطرابات‎.‎

وأشار إلى أن التقديرات الأولية للشرطة تفيد بوجود ما بين ألف و1500 شخص ‏متورطين في أعمال الشغب والعنف، معتبراً أن ما شهدته المدينة أمر لا يمكن القبول ‏باستمراره‎.‎

من جهته، قال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت: إن السلطات ستعمل على تحديد ‏هويات المتورطين في أعمال الشغب والنهب ومحاسبتهم، مؤكداً ضرورة فرض عقوبات ‏صارمة على مرتكبي هذه الأفعال‎.‎

واتهم دوبرينت جماعات يسارية متطرفة وأشخاصاً من أوساط المهاجرين بتحويل ‏احتجاجات وصفها بأنها كانت سلمية في الأصل إلى أعمال عنف، من دون تقديم تفاصيل ‏إضافية، مشيراً إلى أن استراتيجية الشرطة القائمة على الانتشار الواسع وتوزيع العناصر ‏على مواقع متعددة أثبتت فاعليتها في احتواء الأحداث‎.‎

وكانت فرانكفورت قد شهدت مساء السبت أعمال عنف عقب احتجاجات واسعة خرج ‏خلالها عشرات الآلاف في مدن ألمانية عدة، للمطالبة بتحسين منظومة التعليم وخفض ‏تكاليف المعيشة، في تحركات قادتها مجموعة تطلق على نفسها اسم “جيل زد يتولى ‏القيادة‎”.‎