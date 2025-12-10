قوات الاحتلال تعتقل 43 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 43 فلسطينياً اليوم خلال اقتحامها مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن نابلس وطولكرم، وقلقيلية، وسلفيت، أريحا ومخيم عقبة جبر وحي رأس خميس شمال شرق القدس المحتلة، وبلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، وعرابة وبير الباشا جنوب جنين، وبلدة بيت أمر في الخليل، واعتقلت43 فلسطينياً.

إلى ذلك، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد عمليات الاعتداء والاعتقال الممنهجة بشكل غير مسبوق بعد حرب الإبادة في السابع من تشرين الأول 2023، حيث وصلت حالات الاعتقال إلى نحو 21 ألف حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس.