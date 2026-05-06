إسبانيا تطالب المفوضية الأوروبية بحماية محققي الإبادة في غزة وتفعيل آلية التعطيل

مدريد-سانا

دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز المفوضية الأوروبية إلى تفعيل “آلية التعطيل”، بهدف حماية المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة، ودعم جهودهما الرامية إلى إنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي منشور على منصة “إكس”، شدد سانشيز على ضرورة اتخاذ موقف أوروبي واضح لحماية استقلال القضاة والمدعين العامين في المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون في جرائم الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مؤكداً أن فرض عقوبات على المدافعين عن العدالة الدولية يهدد منظومة حقوق الإنسان بأكملها، ولا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف متفرجاً أمام هذا الظلم.

وقال سانشيز: “ندعو اليوم المفوضية إلى تفعيل آلية التعطيل لحماية استقلال المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة وجهودهما لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة”.

وتُعد آلية التعطيل أداة قانونية تتيح للاتحاد الأوروبي الامتناع عن الالتزام بقوانين أو قرارات صادرة عن دول أخرى عندما تمس مصالحه أو تتعارض مع مبادئه.

وارتفع اليوم عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 72,619 قتيلاً، و172,484 جريحاً.