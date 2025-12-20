ارتقاء 6 فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

ارتقى ستة فلسطينيين مساء اليوم جراء قصف مدفعي نفذه الاحتلال الإسرائيلي على حي التفاح شرق مدينة غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الأول الماضي.

وذكرت وكالة “وفا” الفلسطينية، أن القصف استهدف مركز تدريب تابعاً لوزارة التربية والتعليم كان يؤوي عشرات العائلات النازحة، ما أسفر عن ارتقاء 6 فلسطينيين، فيما منعت قوات الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إلى الموقع لتقديم المساعدة وإجلاء الضحايا.

وتشير الإحصاءات إلى أنه منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي، ارتقى أكثر من 400 فلسطيني، وأصيب ما يزيد على 1075 آخرين، إضافة إلى انتشال 634 جثماناً من تحت الأنقاض، في ظل استمرار اعتداءات الاحتلال على المدنيين في قطاع غزة.