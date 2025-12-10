واشنطن تفرض عقوبات على شبكة كولومبية لتجنيدها مقاتلين لصالح قوات الدعم السريع السودانية

واشنطن-سانا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، فرض عقوبات على شبكة تضم أفراداً معظمهم من كولومبيا، متهمةً إياها بتجنيد مقاتلين لصالح قوات الدعم السريع في السودان، وذلك في وقت تكثّف فيه واشنطن جهودها الدبلوماسية للتوصل إلى هدنة تنهي الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي قوله: إن “قوات الدعم السريع أظهرت مراراً استعدادها لاستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والرضّع”، مؤكداً أن العقوبات تأتي في إطار مواجهة الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين.

وتشمل العقوبات أربعة كيانات وأربعة أفراد، من بينهم إيطالي – كولومبي متهم بلعب “دور أساسي في تجنيد جنود كولومبيين سابقين ونشرهم في السودان”.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحث هاتفياً، في وقت سابق اليوم، مع نظيريه المصري بدر عبد العاطي والسعودي فيصل بن فرحان سبُل تحقيق تقدّم ملموس في جهود السلام في السودان، وفق ما ذكرته الخارجية الأمريكية.

وتشهد البلاد منذ نيسان 2023 حرباً دامية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 12 مليون شخص داخل السودان وخارجه، فضلاً عن تدمير واسع للبنية التحتية، ما دفع الأمم المتحدة لوصف الوضع هناك بأنه “أسوأ أزمة إنسانية في العالم”.