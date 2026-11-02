اليمن: مقتل 5 أشخاص جراء قصف ميليشيا ‏الحوثي مركزاً صحياً في لحج

عدن-سانا
أعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم الإثنين، مقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرين جراء قصف لميليشيا الحوثي استهدف مركز السقية الصحي بمحافظة لحج جنوب غرب البلاد.
وأوضحت الوزارة وفق ما نقلت وكالة سبأ أن الاعتداء أسفر في حصيلة أولية عن مقتل خمسة بينهم ثلاثة من الفريق الطبي العامل بالمركز، وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم سبعة من الفريق الطبي، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الإنسانية والدولية التي تكفل حماية المنشآت الصحية والعاملين فيها والمرضى والمترددين عليها.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية بإدانة الاعتداء، والتحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ إجراءات تضمن حماية المنشآت الصحية والطواقم الطبية.
ودعت الوزارة منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسائر المنظمات المعنية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، والعمل على حماية المؤسسات الصحية وضمان استمرار تقديم خدماتها بعيداً عن الصراعات المسلحة، محذرة من التداعيات الإنسانية والصحية لمثل هذه الاعتداءات، ولا سيما في المناطق التي تعاني محدودية الخدمات والإمكانات الطبية.
وكانت قُتلت امرأة وطفلة يمنيتان وأصيبت امرأة أخرى، أمس الأحد، جراء استهداف ميليشيا الحوثي منزلاً في غرب مدينة تعز بطائرة مسيّرة.