اليمن: مقتل 5 أشخاص جراء قصف ميليشيا ‏الحوثي مركزاً صحياً في لحج

‏عدن-سانا ‏

أعلنت وزارة الصحة اليمنية اليوم الإثنين، مقتل 5 ‏أشخاص، وإصابة 15 آخرين جراء قصف لميليشيا ‏الحوثي استهدف مركز السقية الصحي بمحافظة ‏لحج جنوب غرب البلاد. ‏

وأوضحت الوزارة وفق ما نقلت وكالة سبأ أن ‏الاعتداء أسفر في حصيلة أولية عن مقتل خمسة ‏بينهم ثلاثة من الفريق الطبي العامل بالمركز، ‏وإصابة خمسة عشر آخرين، بينهم سبعة من الفريق ‏الطبي، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف ‏الإنسانية والدولية التي تكفل حماية المنشآت ‏الصحية والعاملين فيها والمرضى والمترددين ‏عليها.‏

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ‏والمنظمات الدولية والإنسانية بإدانة الاعتداء، ‏والتحقيق فيه ومحاسبة المسؤولين عنه، واتخاذ ‏إجراءات تضمن حماية المنشآت الصحية والطواقم ‏الطبية.‏

ودعت الوزارة منظمة الصحة العالمية واللجنة ‏الدولية للصليب الأحمر وسائر المنظمات المعنية ‏إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، ‏والعمل على حماية المؤسسات الصحية وضمان ‏استمرار تقديم خدماتها بعيداً عن الصراعات ‏المسلحة، محذرة من التداعيات الإنسانية والصحية ‏لمثل هذه الاعتداءات، ولا سيما في المناطق التي ‏تعاني محدودية الخدمات والإمكانات الطبية.‏

وكانت قُتلت امرأة وطفلة يمنيتان وأصيبت امرأة ‏أخرى، أمس الأحد، جراء استهداف ميليشيا ‏الحوثي منزلاً في غرب مدينة تعز بطائرة مسيّرة.‏