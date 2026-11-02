بروكسل/استكهولم-سانا
تعرضت عشرات متاجر الأغذية في بلجيكا والسويد لارتفاع كبير في درجات حرارة ثلّاجاتها اليوم الإثنين في وقت أكدت فيه عدة شركات معنية تعرضها لهجوم سيبراني.
وذكرت وكالة فرانس برس، أن سلسلة كارفور في بلجيكا أعلنت عن اضطراب في نحو 15 من متاجرها الـ 700 في أنحاء البلاد، في حين قال الناطق باسمها ميش فيرغوين: “إن ما حدث هجوم إلكتروني.. لا شيء آخر”.
بدورها ذكرت ناطقة باسم متجر “إيكيا بلجكيا” الضخم، أن هجوماً إلكترونياً استهدف فرع السلسلة في مونس، في جنوب غرب بلجيكا، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلّاجات فجأة في الساعات الأولى.
في هذه الأثناء، أفادت سلسلة سوبرماركت “دلهيز” بأن أنظمة التبريد في عشرات من متاجرها تأثرت بحادث تقني، لم تحدد سببه، لكن تمت ملاحظة وجود لافتة تحمّل قراصنة إلكترونيين المسؤولية.
وفي السويد قالت سلسلتا “إيكا” و”كوب”: إنهما تنظران في السبب الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في ثلاجاتهما، ما اضطرهما للتخلص من مواد غذائية.
وأفاد متجر “إيكا” في سيوبو بجنوب السويد على فيسبوك، بأن ثلاجاته تعرّضت لقرصنة إلكترونية، وتم رفع الحرارة فيها إلى 50 درجة مئوية.
وفي الـ 12 من تشرين الأول الماضي، تعرضت مئات المتاجر الكبرى في فرنسا لهجوم سيبراني واسع النطاق استهدف أنظمة التحكم في تجهيزات التبريد، ما أدى إلى رفع درجات الحرارة داخل الثلاجات، وإتلاف كميات كبيرة من المنتجات الطازجة والمجمدة.
هجوم سيبراني يستهدف أنظمة تجهيزات تبريد ثلاجات متاجر في بلجيكا والسويد
بروكسل/استكهولم-سانا