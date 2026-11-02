هجوم سيبراني يستهدف أنظمة تجهيزات تبريد ثلاجات متاجر ‏في بلجيكا والسويد

بروكسل/استكهولم-سانا

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تعرضت عشرات متاجر الأغذية في بلجيكا والسويد لارتفاع ‏كبير في درجات حرارة ثلّاجاتها اليوم الإثنين في وقت أكدت ‏فيه عدة شركات معنية تعرضها لهجوم سيبراني.‏

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وذكرت وكالة فرانس برس، أن سلسلة كارفور في بلجيكا أعلنت عن اضطراب في نحو 15 من متاجرها الـ 700 في ‏أنحاء البلاد، في حين قال الناطق باسمها ميش فيرغوين: “إن ‏ما حدث هجوم إلكتروني.. لا شيء آخر”.‏

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بدورها ذكرت ناطقة باسم متجر “إيكيا بلجكيا” الضخم، أن ‏هجوماً إلكترونياً استهدف فرع السلسلة في مونس، في جنوب ‏غرب بلجيكا، ما أدى إلى ارتفاع درجات حرارة الثلّاجات ‏فجأة في الساعات الأولى.‏

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في هذه الأثناء، أفادت سلسلة سوبرماركت “دلهيز” بأن أنظمة ‏التبريد في عشرات من متاجرها تأثرت بحادث تقني، لم تحدد ‏سببه، لكن تمت ملاحظة وجود لافتة تحمّل قراصنة إلكترونيين ‏المسؤولية.‏

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وفي السويد قالت سلسلتا “إيكا” و”كوب”: إنهما تنظران في ‏السبب الذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة في ثلاجاتهما، ما ‏اضطرهما للتخلص من مواد غذائية.‏

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وأفاد متجر “إيكا” في سيوبو بجنوب السويد على فيسبوك، بأن ‏ثلاجاته تعرّضت لقرصنة إلكترونية، وتم رفع الحرارة فيها ‏إلى 50 درجة مئوية.‏

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وفي الـ 12 من تشرين الأول الماضي، تعرضت مئات ‏المتاجر الكبرى في فرنسا لهجوم سيبراني واسع النطاق ‏استهدف أنظمة التحكم في ‏تجهيزات التبريد، ما أدى إلى رفع ‏درجات الحرارة داخل الثلاجات، وإتلاف كميات كبيرة من ‌‏المنتجات الطازجة والمجمدة.