عاصفة شتوية تتسبب في إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجوية في شيكاغو الأميركية

وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فرق الطوارئ عملت على إعادة الكهرباء لآلاف الأشخاص في ولاية ويسكونسن، بينما أُعيد فتح مطار دي موين بولاية آيوا ظهراً، بعد انزلاق طائرة تابعة لشركة دلتا كونيكشن قادمة من ديترويت عن مدرج جليدي، ولم تُبلغ عن أي إصابات، ونُقل الركاب إلى المحطة بالحافلات.