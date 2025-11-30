عاصفة شتوية تتسبب في إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجوية في شيكاغو الأميركية

واشنطن-سانا
أدت عاصفة شتوية في منطقة البحيرات العظمى الخمس في الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء وتأخير مئات الرحلات الجوية في مدينة شيكاغو بولاية إلينوي.
ووفقاً لموقع تتبع الرحلات الجوية العالمي “فلايت أوير” فإنه تم إلغاء أكثر من 250 رحلة جوية من وإلى مطار أوهير الدولي في شيكاغو في نهاية عطلة عيد الشكر، بينما تم تأخير أكثر من 900 رحلة.
وذكرت وكالة أسوشييتد برس أن فرق الطوارئ عملت على إعادة الكهرباء لآلاف الأشخاص في ولاية ويسكونسن، بينما أُعيد فتح مطار دي موين بولاية آيوا ظهراً، بعد انزلاق طائرة تابعة لشركة دلتا كونيكشن قادمة من ديترويت عن مدرج جليدي، ولم تُبلغ عن أي إصابات، ونُقل الركاب إلى المحطة بالحافلات.
من جهتها، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطني أن الرياح العاصفة في ولاية آيوا تسببت في دفع الثلوج إلى الطرق، ما أدى إلى إطالة أمد ظروف السفر الخطرة.
يذكر أن منطقة البحيرات العظمى الخمس في أميركا الشمالية هي أكبر نظام بحيرات عذبة في العالم من حيث المساحة، وتقع على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا، وتشمل بحيرة سوبيريور، وميشيغين، وهرون، وإري وأونتاريو.