العدالة والتنمية التركي يندد بهجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة



أنقرة-سانا



ندد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر تشليك بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، مؤكداً أن الهدف الوحيد للاحتلال هو تدمير غزة بالكامل.



وقال تشليك عبر منصة “إن سوسيال” التركية، اليوم الإثنين: إن “عدوانية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتت تقوّض وتفسد سياسات جميع الدول التي تدافع عن السلام”.



وأشار إلى أن الاحتلال يواصل ارتكاب الجرائم، ويمارس الإبادة الجماعية التي قتلت مؤخراً أكثر من 30 مدنياً في غزة، واستهدفت منشآت صحية أيضاً، مبيناً أن هذه الهجمات جاءت مباشرة بعد التوصل إلى تفاهم بشأن خريطة طريق من شأنها ضمان تنفيذ خطة السلام في غزة.



وأوضح أن هذه الهجمات تُظهر أن “شبكة نتنياهو تعتبر كل خطوة من شأنها تحقيق السلام عدواناً عليها”.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة الماضي عن خطة تتضمن خريطة طريق لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتشمل انسحاباً إسرائيلياً، وتسليم السلاح في القطاع.



ومنذ الإعلان، قتل الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 28 فلسطينياً، بينهم أطفال.

