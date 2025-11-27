وكالة الفضاء الأوروبية تنتزع ميزانية قياسية قدرها 22 مليار يورو

برلين-سانا

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية “ESA “، عن عزمها زيادة ميزانيتها المقررة للسنوات الثلاث المقبلة لتصل إلى نحو 22.1 مليار يورو، وذلك في اجتماعها الوزاري الذي اختُتم في العاصمة الألمانية برلين اليوم.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ ” أن المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف آشباخر، أعرب عن شكره للدول الأوروبية الـ 23 الأعضاء على مساهماتها، مشدداً على ضرورة هذه الزيادة لضمان عدم تخلف أوروبا في مجال السفر إلى الفضاء.

وقال آشباخر: “أعتقد أن الرسالة القائلة بضرورة أن تلحق أوروبا بالركب وتشارك بنشاط من أجل إعطاء أجنحة لمستقبل أوروبا من خلال السفر عبر الفضاء قد قوبلت بجدية بالغة من جانب وزرائنا”، معرباً عن أمله أن يتمكن أحد الأوروبيين من السفر إلى القمر في المستقبل ضمن برنامج “أرتميس” لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”.

من جهتها، أعلنت ألمانيا، التي تعد إحدى الدول المانحة الرئيسية، عن خطط لزيادة مساهمتها في ميزانية الوكالة بشكل كبير لتتجاوز 5 مليارات يورو، مقارنة بمبلغ يقارب 3.5 مليار يورو في الدورة السابقة.

وكانت وكالة الفضاء الأوروبية أعربت قبيل هذا الاجتماع عن أملها في انتزاع مساهمات بقيمة 22,2 مليار يورو.