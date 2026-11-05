ارتفاع مؤشر الدولار مع تعافي أسعار النفط

واشنطن-سانا
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، اليوم الخميس، بالتزامن مع تعافي أسعار النفط من هبوط حاد سجلته في الجلسة السابقة، وسط استمرار حالة الضبابية المحيطة بالحرب في الشرق الأوسط، وترقب المستثمرين تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على التطورات السياسية والاقتصادية.
وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن بيانات أسواق العملات، أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع بنسبة 0.04 بالمئة إلى 101.51 نقطة، بعدما سجل أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1.1226 دولار.
وأضافت الوكالة أن الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.3473 دولار، عقب رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما صعد الين الياباني بنسبة 0.28 بالمئة إلى 157.95 يناً مقابل الدولار.
وكانت أسعار النفط صعدت بنحو 2 بالمئة، بعدما هوت بأكثر من 8 بالمئة أمس الأربعاء، في وقت عززت فيه الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري الأمريكي في انتخابات التجديد النصفي التوقعات بتراجع آفاق التصعيد في الحرب بالشرق الأوسط.