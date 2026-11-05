ارتفاع مؤشر الدولار مع تعافي أسعار النفط

واشنطن-سانا

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بشكل طفيف، اليوم الخميس، بالتزامن مع تعافي أسعار النفط من ‏هبوط حاد سجلته في الجلسة السابقة، وسط استمرار حالة الضبابية المحيطة بالحرب في ‏الشرق الأوسط، وترقب المستثمرين تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية على ‏التطورات السياسية والاقتصادية.‏

وذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن بيانات أسواق العملات، أن مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء ‏العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، ارتفع بنسبة 0.04 بالمئة إلى 101.51 ‏نقطة، بعدما سجل أكبر انخفاض يومي له في ثلاثة أسابيع، فيما تراجع اليورو بنسبة 0.01 ‏بالمئة إلى 1.1226 دولار.‏

وأضافت الوكالة أن الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.04 بالمئة إلى 1.3473 دولار، عقب ‏رفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، بينما صعد الين الياباني ‏بنسبة 0.28 بالمئة إلى 157.95 يناً مقابل الدولار.‏

وكانت أسعار النفط صعدت بنحو 2 بالمئة، بعدما هوت بأكثر من 8 بالمئة أمس الأربعاء، في ‏وقت عززت فيه الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري الأمريكي في انتخابات التجديد ‏النصفي التوقعات بتراجع آفاق التصعيد في الحرب بالشرق الأوسط.‏