مجلس النواب العراقي يدين استهداف مقار حكومية وأمنية في كردستان

بغداد-سانا



أدانت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الإثنين، الاعتداء الذي استهدف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، ومقر إقامة مدير وكالة الاستخبارات في الإقليم، مؤكدة أن الاعتداء يمثل تطوراً خطيراً ومرفوضاً يمس سيادة البلاد وأمنه واستقراره.



وقالت رئاسة المجلس في بيان: إن “أمن إقليم كردستان جزء لا يتجزأ من أمن العراق، وإن استهداف أي جزء من أراضيه أو مسؤوليه ومؤسساته أمر لا يمكن القبول به تحت أي ظرف أو ذريعة”.



ودعت رئاسة المجلس الحكومة العراقية والأجهزة المختصة إلى الوقوف على ملابسات الاعتداء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.



وجددت موقفها الثابت بضرورة إبعاد العراق عن الصراعات والتوترات الإقليمية، واحترام سيادته ووحدة أراضيه، واعتماد الحوار والقنوات الدبلوماسية في معالجة الخلافات، بما يحفظ أمن العراق، ويجنب المنطقة مزيداً من التصعيد.



وكان جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق أعلن في وقت سابق اليوم، استهداف مكتب رئيس ‏حكومة ‏الإقليم، ومقر مدير جهاز الأمن بطائرتين مسيّرتين دون تسجيل خسائر بشرية.‏

