وفاة جندي إندونيسي من اليونيفيل متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي

photo 2026 04 24 16 18 25 وفاة جندي إندونيسي من اليونيفيل متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي

بيروت-سانا

أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان “يونيفيل” اليوم الجمعة، وفاة جندي إندونيسي متأثراً بجروح أصيب بها الشهر الماضي جراء انفجار مقذوف داخل قاعدة للقوة الدولية جنوب لبنان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن اليونيفيل قولها في بيان: “إن العريف ريكو براموديا توفي اليوم بعد إصابته بجروح خطيرة إثر انفجار مقذوف في قاعدته في عدشيت القصير” في الـ 29 من آذار الماضي.

وجددت القوة الدولية التأكيد على أنّ “الهجمات المتعمّدة على قوات حفظ السلام تُشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وقد ترقى إلى جرائم حرب”.

وكان ثلاثة من جنود حفظ السلام الإندونيسيين قتلوا في لبنان الشهر الماضي، أحدهم جراء قذيفة دبابة إسرائيلية، والآخران بعبوة ناسفة بدائية الصنع.

