سنتكوم تؤكد ضرب 13 ألف هدف في إيران منذ 28 شباط الماضي

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” عن استهداف أكثر من 13 ألف هدف في إيران منذ بدء الحرب في الـ 28 من شباط الماضي.

ونقلت شبكة “إن بي سي نيوز” الإخبارية عن سنتكوم قولها: “إنه تم أيضاً تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بأكثر من 155 سفينة إيرانية”.

وبينت سنتكوم أن “الضربات الجوية والمركزة شملت مقرات قيادة الحرس الثوري الإيراني ومنظومات الدفاع الجوي ومواقع الصواريخ الباليستية”.

وأوضحت سنتكوم أن “القوات الأمريكية استخدمت 26 نوعاً مختلفاً من الطائرات، بالإضافة إلى أربعة أنظمة صواريخ أرضية، وستة أنظمة بحرية”.

وكانت سنتكوم أعلنت في الـ 25 من آذار الماضي أن الولايات المتحدة وجهت ضربات واسعة أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار جسيمة بنحو ثلثي قدرات إيران في مجال تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ، إضافة إلى استهداف أحواض بناء سفن تابعة لها.

وأوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر حينها أن الولايات المتحدة دمرت 92% من الأسطول البحري الإيراني، مؤكداً أن طهران فقدت إلى حد كبير قدرتها على بسط نفوذها البحري في المنطقة والعالم، كما أشار إلى تراجع كبير في وتيرة إطلاق الصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات المسيّرة من داخل إيران.

الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك