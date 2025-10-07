مظاهرات طلابية في بريطانيا تطالب بوقف الحرب على غزة

لندن-سانا

شهدت لندن ومدن بريطانية أخرى، اليوم مظاهرات طلابية حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وذكرت وكالة فرانس برس أن المتظاهرين تجمعوا من عدة جامعات في لندن للمشاركة في تظاهرة كبيرة وسط العاصمة مرددين شعارات “فلسطين حرة،” وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للحرب الإسرائيلية على غزة.

كما أقيمت تجمّعات مؤيدة للفلسطينيين في مدن أخرى في بريطانيا بينها أدنبره وغلاسكو وشفيلد ومانشستر.

وكانت تظاهرات مماثلة مؤيدة للفلسطينيين خرجت نهاية الأسبوع في بريطانيا دعماً لوقف الحرب ضد الفلسطينيين.

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 عن ارتقاء أكثر من 67 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد على 169 ألفاً غالبيتهم من النساء والأطفال إضافة إلى دمار كبير في مختلف مناحي القطاع.