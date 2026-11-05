طرطوس.. الموارد المائية تستكمل صيانة السدود استعداداً للموسم المطري

طرطوس-سانا
استكملت مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال الصيانة الدورية للسدود والسدات التابعة لها، والتأكد من جاهزية بواباتها ومفيضاتها ومفرغاتها، استعداداً للموسم المطري والحد من مخاطر الفيضانات.
صيانة السدود الأربعة
أوضح مدير المديرية المهندس محمد محرز في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن المديرية تشرف على أربعة سدود، مخصصة للري ومياه الشرب، مبيناً أن السعة التخزينية لسد الأبرش بلغت 103 ملايين متر مكعب، وسد خليفة 3 ملايين متر مكعب، وسد الصوراني 4.5 ملايين متر مكعب، وسد الدريكيش 6 ملايين متر مكعب.
وأشار محرز إلى أن أعمال الصيانة شملت فحص بوابات التحكم والمفيضات والمفرغات واللوحات الكهربائية، والتأكد من جاهزية المصارف المطرية، لافتاً إلى أن مخزون سد الأبرش بلغ 56 مليون متر مكعب، وسد خليفة 3 ملايين متر مكعب، وسد الصوراني 4.3 ملايين متر مكعب، وسد الدريكيش 3 ملايين متر مكعب.
وبيّن محرز أن الواردات المائية تسهم في تعزيز المخزون المائي وتغذية المياه الجوفية، فيما يتجه الفائض نحو البحر عبر الأنهار والمسيلات المائية، نظراً لطبيعة الأحواض الهيدرولوجية الساحلية المفتوحة التي لا تتيح تخزين كامل المياه الفائضة.
إجراءات فنية دقيقة لمراقبة سلامة السدود
من جهته، أكد مدير سد الأبرش المهندس كريم الموعي، إنجاز أعمال الصيانة الضرورية لسدود المحافظة، والتي شملت تجريب البوابات وصيانة المفرغات السفلية وأجهزة القياس والمراقبة، موضحاً أن التعامل مع الهطولات المطرية الغزيرة يرتبط بمناسيب المياه، إذ تُخزن الواردات عند انخفاضها، فيما يتم تصريف الفائض تدريجياً عبر المفيضات والمفرغات عند الحاجة.
وأوضح الموعي أن مراقبة سلامة السدود تتم من خلال قياس مناسيب المياه في الآبار البيزومترية، ورصد الهبوطات والانزياحات والرشوحات وغزارة موشور الصرف وعكارة المياه، مشيراً إلى أن هذه القياسات تُجرى أسبوعياً أو يومياً عند الضرورة، وتُوثق في تقارير شهرية لمتابعة الحالة الفنية للمنشآت.
وأكد الموعي أن المؤشرات الفنية المسجلة ضمن الحدود التصميمية، وأن سدود المحافظة ومرافقها التشغيلية جاهزة لاستقبال الموسم المطري والهطولات الغزيرة، بما يضمن سلامة المنشآت والحد من مخاطر الفيضانات.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز جاهزية المنشآت المائية لمواجهة الهطولات المطرية، وضمان تصريف المياه الفائضة، والاستفادة من الواردات المائية لدعم المخزون وتأمين احتياجات القطاع الزراعي خلال الموسم القادم.
وكانت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس أنجزت في 31 من شهر تشرين الأول، أعمال تعزيل وتنظيف العبارات المائية على مسيل وادي الهدة، عند تقاطعه مع الطرقات العامة ضمن قطاع بلدية يحمور، بهدف تحسين تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها خلال الهطولات الغزيرة.