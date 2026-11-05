طرطوس.. الموارد المائية تستكمل صيانة السدود استعداداً للموسم المطري

طرطوس-سانا‏

استكملت مديرية الموارد المائية في طرطوس أعمال الصيانة الدورية للسدود ‏والسدات التابعة لها، والتأكد من جاهزية بواباتها ومفيضاتها ومفرغاتها، ‏استعداداً للموسم المطري والحد من مخاطر الفيضانات.‏

صيانة السدود الأربعة ‏

أوضح مدير المديرية المهندس محمد محرز في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، ‏أن المديرية تشرف على أربعة سدود، مخصصة للري ومياه الشرب، مبيناً ‏أن السعة التخزينية لسد الأبرش بلغت 103 ملايين متر مكعب، وسد خليفة 3 ‏ملايين متر مكعب، وسد الصوراني 4.5 ملايين متر مكعب، وسد الدريكيش ‌‏6 ملايين متر مكعب.‏

وأشار محرز إلى أن أعمال الصيانة شملت فحص بوابات التحكم والمفيضات ‏والمفرغات واللوحات الكهربائية، والتأكد من جاهزية المصارف المطرية، ‏لافتاً إلى أن مخزون سد الأبرش بلغ 56 مليون متر مكعب، وسد خليفة 3 ‏ملايين متر مكعب، وسد الصوراني 4.3 ملايين متر مكعب، وسد الدريكيش ‌‏3 ملايين متر مكعب.‏

وبيّن محرز أن الواردات المائية تسهم في تعزيز المخزون المائي وتغذية ‏المياه الجوفية، فيما يتجه الفائض نحو البحر عبر الأنهار والمسيلات المائية، ‏نظراً لطبيعة الأحواض الهيدرولوجية الساحلية المفتوحة التي لا تتيح تخزين ‏كامل المياه الفائضة.‏

إجراءات فنية دقيقة لمراقبة سلامة السدود ‏

من جهته، أكد مدير سد الأبرش المهندس كريم الموعي، إنجاز أعمال ‏الصيانة الضرورية لسدود المحافظة، والتي شملت تجريب البوابات وصيانة ‏المفرغات السفلية وأجهزة القياس والمراقبة، موضحاً أن التعامل مع ‏الهطولات المطرية الغزيرة يرتبط بمناسيب المياه، إذ تُخزن الواردات عند ‏انخفاضها، فيما يتم تصريف الفائض تدريجياً عبر المفيضات والمفرغات ‏عند الحاجة.‏

وأوضح الموعي أن مراقبة سلامة السدود تتم من خلال قياس مناسيب المياه ‏في الآبار البيزومترية، ورصد الهبوطات والانزياحات والرشوحات وغزارة ‏موشور الصرف وعكارة المياه، مشيراً إلى أن هذه القياسات تُجرى أسبوعياً ‏أو يومياً عند الضرورة، وتُوثق في تقارير شهرية لمتابعة الحالة الفنية ‏للمنشآت.‏

وأكد الموعي أن المؤشرات الفنية المسجلة ضمن الحدود التصميمية، وأن ‏سدود المحافظة ومرافقها التشغيلية جاهزة لاستقبال الموسم المطري ‏والهطولات الغزيرة، بما يضمن سلامة المنشآت والحد من مخاطر ‏الفيضانات.‏

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز جاهزية المنشآت المائية لمواجهة ‏الهطولات المطرية، وضمان تصريف المياه الفائضة، والاستفادة من ‏الواردات المائية لدعم المخزون وتأمين احتياجات القطاع الزراعي خلال ‏الموسم القادم.‏

وكانت ورشات مديرية الموارد المائية في محافظة طرطوس أنجزت في ‌‏31 من شهر تشرين الأول، أعمال تعزيل وتنظيف العبارات المائية ‏على ‏مسيل وادي الهدة، عند تقاطعه مع الطرقات العامة ضمن قطاع بلدية يحمور، ‏بهدف تحسين ‏تصريف مياه الأمطار والحد من تجمعها خلال الهطولات ‏الغزيرة.‏