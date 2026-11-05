26,133 خدمة صحية تقدمها العيادة المتنقلة في طرطوس ضمن جولاتها الميدانية منذ بداية العام تاريخ النشر: 2026/11/05 1:37 مساءً اخر تحديث: 2026/11/05 1:37 مساءً 26,133 خدمة صحية متنوعة تقدمها العيادة المتنقلة في طرطوس ضمن جولاتها الميدانية منذ بداية العام. المرسوم الرئاسي 180 للطلاب المستنفدين.. من يشمل ومن أي عام؟ أجواء عملية الانتخابات وفرز الأصوات في دائرة طرطوس الانتخابية النيابة العامة في طرطوس توقف شخصاً بجرم الابتزاز والاحتيال على ذوي الشهيدة رانيا العباسي عرض لسيارات قيادة الأمن الداخلي في محافظة طرطوس بالهوية البصرية الجديدة بعد سنوات من التعطّل.. عودة المعبر المائي في نهر العرب باللاذقية إلى الخدمة صحافة صور علوم وتكنولوجيا فيديو منوعات الوسوم:العيادة المتنقلة في طرطوسطرطوس مشاركة هذه المقالة فيسبوك واتس اب واتس اب لينكد إن تلغرام نسخ الرابط الأكثر قراءة السجل الوطني للضحايا في سوريا.. ماذا يشمل وكيف يسهم في جبر الضرر؟ الرئيس الشرع يصل الرياض لبحث مواضيع ثنائية وتوقيع عدة اتفاقيات دوريات أمن الطرق في البادية السورية تساند المسافرين وتعزز السلامة المرورية انطلاق القافلة السابعة لعودة 847 عائلة مهجّرة إلى رأس العين وريفها ”بروجكت سوريا 2026″ يفتح آفاق التعاون أمام شركات عربية في قطاع البناء وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية آخر الأخبار دولي هيئة بحرية: تعرُّض سفينة لضربة بمقذوفين قبالة سواحل شمال قطر ثقافة وفنون عين على السينما منوعات واتساب يختبر ميزة جديدة لتنظيم محادثات الذكاء الاصطناعي وتخصيصها