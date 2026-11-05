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26,133 خدمة صحية تقدمها العيادة المتنقلة في طرطوس ضمن جولاتها الميدانية منذ بداية العام

26 ألف خدمة 26,133 خدمة صحية تقدمها العيادة المتنقلة في طرطوس ضمن جولاتها الميدانية منذ بداية العام

26,133 خدمة صحية متنوعة تقدمها العيادة المتنقلة في طرطوس ضمن جولاتها الميدانية منذ بداية العام.

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