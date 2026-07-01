رئيس كوريا الجنوبية يوافق على تعيين هان سيونغ-سوك رئيسة للوزراء

1 رئيس كوريا الجنوبية يوافق على تعيين هان سيونغ-سوك رئيسة للوزراء
يونهاب

سيئول-سانا

وافق الرئيس الكوري الجنوبي” لي جيه ميونغ” أمس الثلاثاء، على تعيين ” هان سيونغ-سوك “رئيسة للوزراء خلفا لكيم مين-سيوك.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن المتحدثة باسم المكتب الرئاسي” كانغ يو-جونغ” قولها: إن لي وافق على تعيين هان في هذا المنصب على أن يبدأ سريان القرار اليوم الأربعاء، وبذلك تصبح ثاني رئيس للوزراء في حكومة لي، ورئيس الوزراء الخمسين في البلاد.

وتعد هان ثاني امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد بعد رئيسة الوزراء السابقة هان ميونغ-سوك التي شغلت المنصب من نيسان عام 2006 إلى آذار عام 2007.

وكانت الجمعية الوطنية في البلاد أقرّت في جلسة عامة أمس اقتراح تعيين هان رئيساً للوزراء بأغلبية 166 صوتاً مقابل صوت باطل واحد من أصل 167 نائباً حاضراً من الأحزاب الحاكمة والمؤيدة للحكومة، وذلك وسط مقاطعة حزب سلطة الشعب، وهو حزب المعارضة الرئيسي للتصويت.

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