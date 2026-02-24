ترامب يجدد تحذيراته لإيران من فشل التوصل لاتفاق نووي

نيويورك-سانا

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحذيراته لإيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس الاثنين إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن طموحاتها النووية، “فسيكون ذلك يوما سيئا للغاية بالنسبة لها، وللأسف الشديد لشعبها”.

ولفت ترامب إلى أنه صاحب القرار النهائي فيما يتعلق بأي تحرك عسكري محتمل، موضحاً أنه يفضل الحل الدبلوماسي، ومحذراً في نفس الوقت من أنه “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، سيكون الرد قاسياً”.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل توتر متصاعد بين أمريكا وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تحذيرات متكررة من فشل المفاوضات.

