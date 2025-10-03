اعتصام في إسطنبول دعماً لغزة ولأسطولي الصمود والحرية

أنقرة-سانا

نظمت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (İHH)، اليوم اعتصاماً في إسطنبول دعماً لأسطول “الصمود العالمي” وتحالف “أسطول الحرية” في سعيهما لكسر الحصار الإسرائيلي عن غزة.

وبحسب وكالة الأناضول فق تجمع حشدٌ من النشطاء في ساحة “أمينونو” بإسطنبول، اليوم، للمشاركة في الاعتصام المنظم بعنوان “نحن في حالة تأهب” والذي سيستمر دون انقطاع حتى إشعار آخر، وحملوا لافتات تعبر عن دعمهم لفلسطين.

وفي تصريح صحفي قبيل انطلاق الاعتصام، قال رئيس “هيئة الإغاثة” بولنت يلدريم: “إنه وبعد أسطول الصمود، أبحر أسطول الحرية بـ 11 سفينة تحمل أشخاصاً من مختلف الأديان والمعتقدات نحو قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي، لافتاً إلى أن” إسرائيل بهجماتها وحّدت جميع الأمم تحت راية “الخير”، وأنها أمست معزولة، وهو ما اتضح أيضا في الأمم المتحدة”.

وعن أسطول الحرية قال يلدريم: “هناك مشاركون من 25 دولة على متن هذه السفن، بينهم أطباء ونشطاء، هؤلاء الناس يخوضون هذا النضال منذ سنوات”، مضيفاً: إن “هذه هي المرة الـ 17 التي يُنظَّم فيها هذا التحرك منذ عام 2007”.

من جانبها، قالت متحدثة تحالف أسطول الحرية (آن رايت) إنها جاءت إلى هذا الاعتصام بعد أن ودّعت أسطولاً على متنه 90 شخصاً تحركوا من إيطاليا إلى غزة.

وكان “تحالف أسطول الحرية” أعلن يوم الأربعاء الماضي انطلاق سفينة “الضمير” من مدينة أوترانتو الإيطالية نحو قطاع غزة

وخلال الـ 48 ساعة الماضية، استولت السلطات الإسرائيلية على 42 سفينة تابعة لأسطول الصمود العالمي أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه غزة، واعتقلت مئات من الناشطين الدوليين على متنها.

وأطلق الأسطول نداء استغاثة بعد اعتراض جيش الاحتلال الإسرائيلي سفنه في المياه الدولية، معتبراً هذا التصعيد “جريمة حرب”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي تُبحر فيها عشرات السفن مجتمعة نحو غزة، التي يقطنها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في محاولة جماعية لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 سنة.