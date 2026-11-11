الرئيس البرازيلي: الحروب والتوترات التجارية تطغى على أزمة المناخ عالمياً

أنطاليا-سانا

حذَّر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من تداعيات الحروب والتوترات التجارية على الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ، مشيراً إلى أنها باتت تطغى على الأزمة المناخية في الأجندة العالمية، وداعياً إلى إعادة هذا الملف إلى صدارة الاهتمام الدولي.

ونقلت وكالة الأناضول، عن الرئيس البرازيلي قوله اليوم الأربعاء، خلال افتتاح قمة القادة ضمن مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 31)، المنعقد في “أنطاليا” التركية: إن الكوكب لا ينبغي أن يكون رهينة صراعات الهيمنة، في وقت تتفاقم فيه تداعيات الجفاف والفيضانات والحرائق وارتفاع مستويات البحار.

التعاون الدولي ومواجهة التغير المناخي

وشدد “دا سيلفا” على ضرورة التمسك بالعلم والتعددية والتعاون الدولي، مؤكداً أن الاستقطاب لا ينبغي أن يعرقل التقدم الدبلوماسي، ولا سيما في مواجهة التحديات المناخية.

وأوضح الرئيس البرازيلي أن خرائط الطريق التي أُعدت خلال مؤتمر “بيليم” في البرازيل تستهدف رفع التمويل المناخي إلى 1.3 تريليون دولار، ودعم الانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، ووقف إزالة الغابات.

وأشار إلى أن البرازيل خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 42 بالمئة منذ عام 2005، ومنعت انبعاث 560 مليون طن من الكربون بين عامَي 2022 و2024، بينما تراجعت إزالة الغابات في منطقة الأمازون بنسبة 71 بالمئة خلال الفترة من 2022 إلى 2026.

دعوة الدول الغنية للوفاء بالتزاماتها

ودعا الرئيس البرازيلي الدول الغنية إلى الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل المناخ، ومراعاة مبدأ المسؤوليات المشتركة، مؤكداً أن العالم يحتاج إلى مستقبل عادل ومستدام.

وانطلقت فعاليات مؤتمر “كوب 31″، أول من أمس الأول الإثنين والذي تستضيفه تركيا للمرة الأولى، وتستمر أعماله حتى 20 تشرين الثاني الجاري.