011025 Nusairat OSH 0059.jpg fbae2d1f 00fe 4e6c 93c9 0104a7bb26f0 الصين: ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة
وكالة وفا

القدس المحتلة-سانا

أكدت الصين ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك عقب الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الصمود” الذي أبحر في مهمة إنسانية إلى القطاع.

وأشارت الخارجية الصينية في بيان لها اليوم نقلته وكالة وفا، إلى وجوب التزام جميع الأطراف بقرارات الأمم المتحدة والعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

ودعت الخارجية جميع الأطراف إلى التنفيذ الفعّال لقرارات الأمم المتحدة، وتحقيق وقف شامل وفوري لإطلاق النار في القطاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وعاجل للتخفيف من الكارثة الإنسانية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول 2023، شن غارات جوية وقصفاً مدفعياً على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

