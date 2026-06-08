وزيرا خارجية الكويت وعمان يبحثان في مسقط تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة

الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي اليوم الإثنين في مسقط، تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها، إضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين.



وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين وسبل الارتقاء بها، بما يحقق المصالح المشتركة لهما في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، ويلبي تطلعات شعبيهما.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها وزير الخارجية الكويتي إلى سلطنة عُمان لترؤس وفد بلاده المشارك في أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة الكويتية العُمانية المشتركة التي تستضيفها مسقط.