حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام‎ ‎

مكة المكرمة-سانا
أدّى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية.
وذكرت وكالة ” واس” السعودية للأنباء أن أروقة المسجد الحرام وساحاته شهدت كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف.
ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة .
من جانبها أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) اكتمال رابع حركات قطار المشاعر المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، موضحة أنّ عدد الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب.
كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة الـ 9:00 صباحاً، والتي تستمر حتى الساعة الـ 6:00 مساءً من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطات منى 1 ومنى 2 وصولاً إلى محطة منى 3 (الجمرات) ذهاباً وإياباً.
يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج.