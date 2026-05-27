حجاج بيت الله الحرام يؤدون طواف الإفاضة بالمسجد الحرام‎ ‎

مكة المكرمة-سانا‏

أدّى حجاج بيت الله الحرام، اليوم الأربعاء، طواف الإفاضة بالمسجد الحرام، بعد الوقوف ‏على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى، وسط منظومة متكاملة من ‏الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية‎.‎

وذكرت وكالة ” واس” السعودية للأنباء أن أروقة المسجد الحرام وساحاته شهدت كثافة في ‏حركة الطائفين، الذين أدوا نسكهم في أجواء مفعمة بالطمأنينة والخشوع، وسط متابعة ميدانية ‏مباشرة من مختلف القطاعات العاملة بالحج، التي سخّرت إمكاناتها البشرية والتقنية لخدمة ‏الحجاج وتيسير تنقلاتهم داخل الحرم المكي الشريف‎.‎

ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي ‏يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة‎ ‌‎.‎

‎ ‎من جانبها أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) اكتمال رابع حركات قطار المشاعر ‏المقدسة لتفويج حجاج بيت الله الحرام من مشعر مزدلفة إلى مشعر منى، موضحة أنّ عدد ‏الركاب المنقولين خلال الحركة الرابعة تجاوز 357 ألف حاج، ليصل إجمالي عدد المنقولين ‏عبر قطار المشاعر المقدسة في الحركات الأربع المنتهية إلى أكثر من 961 ألف راكب‎.‎

كما انطلقت الحركة الخامسة من حركات قطار المشاعر المقدسة بتمام الساعة الـ 9:00 صباحاً، ‏والتي تستمر حتى الساعة الـ 6:00 مساءً من اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، ثالث ‏أيام التشريق، لنقل ضيوف الرحمن بين محطات عرفات 3 ومزدلفة 3 ومحطات منى 1 ‏ومنى 2 وصولاً إلى محطة منى 3 (الجمرات) ذهاباً وإياباً‎.‎

يُذكر أن الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت عن خطة تشغيلية لقطار المشاعر المقدسة ‏تشمل أكثر من ألفي رحلة، يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب طوال موسم الحج‎.‎