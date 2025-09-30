مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 جراء تسرب كيميائي في الصين

photo 2025 09 30 09 43 46 مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 جراء تسرب كيميائي في الصين
شركة خهشين

بكين-سانا

لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرون جراء انفجار غاز سام داخل مصنع في مدينة خبي بمقاطعة خنان وسط الصين.

ونقلت وكالة شينخوا عن مكتب إدارة الطوارئ في حي شانتشنغ قوله: “إن الحادثة وقعت في شركة خهشين المحدودة لصناعة الكيماويات حين حدث ما يُعتَقَد أنه تسريب من خزان تخزين حمض الكبريتيك، ودخوله إلى نظام صرف مياه الأمطار في المصنع ثم إلى خزان الصرف الصحي، وتسبب التفاعل بإنتاج غاز كبريتيد الهيدروجين”.

وأضاف المكتب: إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم في الحادث فيما أصيب ثلاثة آخرون، حالة أحدهم خطيرة، مشيراً إلى إيقاف عمليات الإنتاج في المصنع، وإجلاء جميع الأفراد من الموقع حيث يجري تحقيق كامل بشأن الحادثة.

وفي وقت سابق كان ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب اثنان آخران بعد أن شبّ حريق في شركة للتكنولوجيا البيئية في مدينة شيانغشيانغ بمقاطعة هونان وسط الصين.

