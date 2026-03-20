لبنان يندّد بالمخطط الإرهابي ضد الإمارات ويستنكر ضلوع ميليشيا “حزب الله”

بيروت-سانا

ندّد لبنان اليوم الجمعة، بالمخطط الإرهابي الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة، مستنكراً ضلوع ميليشيا “حزب الله” فيه.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان: إنّ “لبنان يعرب عن تضامنه الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة التي وقفت إلى جانبه في مختلف الظروف”، مهنئةً الأجهزة الأمنية الإماراتية على يقظتها، ومؤكدةً استعداد السلطات اللبنانية للتعاون في التحقيقات وصولاً لمحاسبة المتورطين.

وأعادت الوزارة التذكير بقرار الحكومة اللبنانية في ال2 من آذار 2026 بحظر الأنشطة العسكرية والأمنية لميليشيا “حزب الله”.

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية أعلنت أمس الخميس، تفكيك شبكة إرهابية ممولة ومدارة من قبل ميليشيا حزب الله وإيران، كانت تسعى لاختراق الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي في البلاد.

ويأتي هذا في وقت تتعرض فيه دول الخليج العربي لاعتداءات إيرانية بالصواريخ والمسيرات منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية في الثامن والعشرين من شباط الماضي.