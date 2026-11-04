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وفاة رجل صدمته سيارة شحن أثناء عبوره طريق دمشق-حمص في دوما

٢٠٢٦١١٠٤ ١٤٥٥٥٢ 1 Copy وفاة رجل صدمته سيارة شحن أثناء عبوره طريق دمشق-حمص في دوما
توفي شخص اليوم الأربعاء، إثر صدمه بسيارة شحن صغيرة أثناء عبوره طريق دمشق-حمص في منطقة دوما بريف دمشق-ريف دمشق-سانا

ريف دمشق-سانا

توفي شخص اليوم الأربعاء، إثر صدمه بسيارة شحن صغيرة أثناء عبوره طريق دمشق-حمص في منطقة دوما بريف دمشق.

وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بريف دمشق بسام حمد، لمراسل سانا، أن فرق الدفاع المدني السوري استجابت للحادث الذي وقع قبل مخيم الوافدين في منطقة دوما فور ورود البلاغ، وعملت على نقل الجثمان إلى مستشفى الشرطة.

ودعا حمد المشاة إلى الالتزام بإجراءات السلامة أثناء عبور الطرق، واستخدام الممرات والجسور المخصصة، والتأكد من خلو الطريق قبل العبور، وتجنب قطع الطرق السريعة، ولا سيما في المناطق ذات الكثافة المرورية.

وتوفي شخصان وأُصيب اثنان آخران، في التاسع والعشرين من تشرين الأول الماضي، جراء حادث سير على طريق دمشق-حمص، إثر انحراف شاحنة محمّلة بحاوية بضائع إلى المسار المقابل، وسقوطها على سيارة كانت تقل امرأة وثلاثة رجال.

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