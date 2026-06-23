الخارجية الصينية: احترام السيادة الوطنية للدول جوهر العدالة الدولية

نيودلهي-سانا
أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، أن احترام السيادة الوطنية لدول العالم وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثلان جوهر العدالة الدولية والركيزة الأساسية لاستقرار النظام العالمي.
ونقلت وكالة “شينخوا” عن وانغ قوله خلال مشاركته في الاجتماع الـ 16 لمستشاري وممثلي الأمن القومي لمجموعة “بريكس” المنعقد في الهند: إن ”التوقيع مؤخراً على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ما رافق الصراع من أحداث، يثبت بوضوح أن تسوية الأزمات الدولية والإقليمية يجب أن تقوم على الالتزام الصارم بالقوانين والمواثيق الدولية”، مشيراً إلى أن “قانون الغاب” قد ينجح لفترة مؤقتة لكنه غير مستدام ولا يمكن أن يؤسس للاستقرار.
وأوضح الوزير الصيني أن المآلات التي شهدتها الحرب في الشرق الأوسط وصولاً إلى توقيع مذكرة التفاهم أكدت أهمية الحماية المطلقة للسيادة الوطنية، مشدداً على أنه لا يجوز انتهاك السلامة الإقليمية أو التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد تحت أي ذريعة.
ودعا وزير الخارجية الصيني إلى إرساء رؤية جديدة وشاملة للأمن المشترك، محذراً من أن محاولات بعض القوى السعي لتحقيق أمنها المطلق على حساب أمن الدول ستؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من تعقيد المشهد الدولي”، مشيراً إلى ضرورة استيعاب طبيعة التحولات في أشكال الحروب الحديثة، ولا سيما بعد تنامي دور الحروب غير التقليدية مثل حرب المعلومات والهجمات السيبرانية في الصراعات الأخيرة.
وفي سياق متصل، شدد الوزير الصيني على الدور المحوري الذي تلعبه مجموعة “بريكس” في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الرقمي، منبهاً إلى أن العالم يواجه موجة جديدة من الأنشطة الإرهابية، تغذيها الإجراءات أحادية الجانب وتصاعد حدة التوترات المفتعلة بين الحضارات والأديان.
ودعا وانغ دول المجموعة إلى التركيز على معالجة جذور الإرهاب وأسبابه العميقة بالتوازي مع مكافحة أعراضه، عبر اعتماد تدابير شاملة وتعميق تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات الميدانية، وصولاً إلى التنفيذ الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً استعداد بكين التام لتعزيز الشراكة مع مختلف الدول في هذا الإطار.
وكانت بكين قد رحبت في وقت سابق، عبر المتحدث باسم خارجيتها لين جيان، بمذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية الموقعة لإنهاء الحرب، داعية الطرفين إلى مواصلة البناء على هذا الإنجاز في جولات التفاوض المقبلة.