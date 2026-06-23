الخارجية الصينية: احترام السيادة الوطنية للدول جوهر العدالة الدولية

نيودلهي-سانا‏

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء، أن احترام السيادة الوطنية ‏لدول العالم وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثلان جوهر العدالة الدولية ‏والركيزة الأساسية لاستقرار النظام العالمي.‏

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ونقلت وكالة “شينخوا” عن وانغ قوله خلال مشاركته في الاجتماع الـ 16 ‏لمستشاري وممثلي الأمن القومي لمجموعة “بريكس” المنعقد في الهند: إن ‌‏”التوقيع مؤخراً على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب ‏ما رافق الصراع من أحداث، يثبت بوضوح أن تسوية الأزمات الدولية ‏والإقليمية يجب أن تقوم على الالتزام الصارم بالقوانين والمواثيق الدولية”، ‏مشيراً إلى أن “قانون الغاب” قد ينجح لفترة مؤقتة لكنه غير مستدام ولا يمكن ‏أن يؤسس للاستقرار.‏

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وأوضح الوزير الصيني أن المآلات التي شهدتها الحرب في الشرق الأوسط ‏وصولاً إلى توقيع مذكرة التفاهم أكدت أهمية الحماية المطلقة للسيادة الوطنية، ‏مشدداً على أنه لا يجوز انتهاك السلامة الإقليمية أو التدخل في الشؤون ‏الداخلية لأي بلد تحت أي ذريعة.‏

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ودعا وزير الخارجية الصيني إلى إرساء رؤية جديدة وشاملة للأمن ‏المشترك، محذراً من أن محاولات بعض القوى السعي لتحقيق أمنها المطلق ‏على حساب أمن الدول ستؤدي إلى نتائج عكسية وتزيد من تعقيد المشهد ‏الدولي”، مشيراً إلى ضرورة استيعاب طبيعة التحولات في أشكال الحروب ‏الحديثة، ولا سيما بعد تنامي دور الحروب غير التقليدية مثل حرب المعلومات ‏والهجمات السيبرانية في الصراعات الأخيرة.‏

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وفي سياق متصل، شدد الوزير الصيني على الدور المحوري الذي تلعبه ‏مجموعة “بريكس” في مكافحة الإرهاب وحماية الأمن الرقمي، منبهاً إلى أن ‏العالم يواجه موجة جديدة من الأنشطة الإرهابية، تغذيها الإجراءات أحادية ‏الجانب وتصاعد حدة التوترات المفتعلة بين الحضارات والأديان.‏

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ودعا وانغ دول المجموعة إلى التركيز على معالجة جذور الإرهاب وأسبابه ‏العميقة بالتوازي مع مكافحة أعراضه، عبر اعتماد تدابير شاملة وتعميق ‏تبادل المعلومات الاستخباراتية وتنسيق العمليات الميدانية، وصولاً إلى التنفيذ ‏الكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، مؤكداً استعداد ‏بكين التام لتعزيز الشراكة مع مختلف الدول في هذا الإطار.‏

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وكانت بكين قد رحبت في وقت سابق، عبر المتحدث باسم خارجيتها لين ‏جيان، بمذكرة التفاهم الأمريكية-الإيرانية الموقعة لإنهاء الحرب، داعية ‏الطرفين إلى مواصلة البناء على هذا الإنجاز في جولات التفاوض المقبلة.‏