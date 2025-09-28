الملك الأردني يؤكد دعم سوريا ولبنان في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما الإقليمي

عمان-سانا

جدد الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم تأكيد حرص بلاده على دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما، وذلك خلال لقاء جمعه مع عدد من رؤساء الوزراء السابقين، تناول فيه مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني الهاشمي، نُشر عبر منصة x، أن الملك شدد على استعداد الأردن الدائم لحماية سيادته وأمنه، مشيراً إلى تنسيق مستمر مع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين بشأن تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة، التي عرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي حظيت بتوافق واسع بين القادة العرب والمسلمين.

وفي سياق متصل، أدان الملك عبد الله الثاني العدوان الإسرائيلي على قطر، معتبراً أنه يحمل رسالة تهدف إلى ترهيب المنطقة بالقوة، ويؤثر سلباً على العلاقات الإقليمية، داعياً إلى ضرورة التصدي لمثل هذه السياسات التي تزعزع الاستقرار.

كما استعرض الملك خلال اللقاء، نتائج زيارته الأخيرة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفاً إياها بالناجحة، ومؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة.